В многоэтажке в Лаишевском районе РТ рухнул лифт

По данным ассоциации, за 2023 год произошло около десяти громких ЧП с подъемниками. Самые резонансные случаи — в жилых домах: лифт с подростком сорвался с 11-го этажа в Москве, в Краснодаре кабина рухнула с восьмого этажа, в Казани лифт сорвался с высоты и остановился между первым и вторым этажами. В Самаре кабина слетела в торговом центре, в Перми в шахту упал лифт крупной больницы с 12 пациентами в кабине. Из-за проблем с лифтами в России ежегодно страдают 10−12 человек, отмечают представители ассоциации.