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Штормовой ветер в Севастополе валит деревья — повреждены две машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля. Об этом сообщили на заседании правительства города.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°

«Пять упавших деревьев, повреждены две машины. Сейчас разбираются. Дерево живое. Троллейбусные линии не повреждены», — доложили на заседании.

Кроме того, появилась заявка, что на улице Горпищенко в доме нет света.

«Весь район со светом, в одном доме нет. Сетевым организациям дано поручение следить за состоянием линий электропередачи — если есть ветки, которые лежат на проводах, их сразу же нужно убирать», — добавили в правительстве.

Из-за непогоды в Севастополе также закрыт рейд. Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.

Из-за погодных условий временно не работает керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.