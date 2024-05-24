Штормовой ветер в Севастополе валит деревья — повреждены две машины

«Пять упавших деревьев, повреждены две машины. Сейчас разбираются. Дерево живое. Троллейбусные линии не повреждены», — доложили на заседании.
Кроме того, появилась заявка, что на улице Горпищенко в доме нет света.
«Весь район со светом, в одном доме нет. Сетевым организациям дано поручение следить за состоянием линий электропередачи — если есть ветки, которые лежат на проводах, их сразу же нужно убирать», — добавили в правительстве.
Из-за непогоды в Севастополе также закрыт рейд. Из-за приостановки движения катеров и паромов пустили дополнительный общественный транспорт.
Из-за погодных условий временно не работает керченская паромная переправа. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 24 мая, в течение суток 25 мая и ночью 26 мая в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 25 м/с.