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В Феодосии легковушка попала под поезд: пострадал водитель

Легковушка попала под поезд в Феодосии.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

Легковой автомобиль попал под поезд в Феодосии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Уточняется, что столкновение произошло по касательной.

«Водитель машины доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

В спасательных работах участвовали 16 человек и шесть единиц техники.

Напомним, Напомним, днем 1 мая на железнодорожном переезде Богемка в Джанкойском районе столкнулись товарный поезд и ВАЗ-2106. Как сообщалось, в результате ДТП погиб пассажир «шестерки», три человека пострадали.