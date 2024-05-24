В Феодосии легковушка попала под поезд: пострадал водитель

Легковой автомобиль попал под поезд в Феодосии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Уточняется, что столкновение произошло по касательной.
«Водитель машины доставлен в больницу», — говорится в сообщении.
В спасательных работах участвовали 16 человек и шесть единиц техники.
Напомним, Напомним, днем 1 мая на железнодорожном переезде Богемка в Джанкойском районе столкнулись товарный поезд и ВАЗ-2106. Как сообщалось, в результате ДТП погиб пассажир «шестерки», три человека пострадали.