Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело погибшего девятиклассника достали из моря в Анапе

В Анапе было найдено тело погибшего девятиклассника после того, как он утонул в море во время празднования окончания учебного года. Согласно информации от спасательного ведомства, инцидент произошел во время шторма, 24 мая.

Предварительно установлено, что подросток нырнул в воду, чтобы достать упавшую обувь. Находившийся неподалеку спасатель оперативно отреагировал на происшествие и попытался вытащить из воды утопающего. Но спасти парня не удалось, в итоге и ему потребовалась помощь коллег.

По свидетельствам очевидцев, молодежь отмечала окончание учебного года на пирсе, когда один из ребят случайно уронил обувь в воду и решил забрать ее несмотря на опасные условия — на море был шторм, и купание было запрещено. Однако подросток не смог противостоять сильному течению и скоро исчез под водой.

Спасатели из Анапского АСО, несмотря на сложные условия, провели поисковые работы и обнаружили тело утонувшего ребенка. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.