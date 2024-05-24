Предварительно установлено, что подросток нырнул в воду, чтобы достать упавшую обувь. Находившийся неподалеку спасатель оперативно отреагировал на происшествие и попытался вытащить из воды утопающего. Но спасти парня не удалось, в итоге и ему потребовалась помощь коллег.
По свидетельствам очевидцев, молодежь отмечала окончание учебного года на пирсе, когда один из ребят случайно уронил обувь в воду и решил забрать ее несмотря на опасные условия — на море был шторм, и купание было запрещено. Однако подросток не смог противостоять сильному течению и скоро исчез под водой.
Спасатели из Анапского АСО, несмотря на сложные условия, провели поисковые работы и обнаружили тело утонувшего ребенка. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Тело погибшего девятиклассника достали из моря в Анапе
В Анапе было найдено тело погибшего девятиклассника после того, как он утонул в море во время празднования окончания учебного года. Согласно информации от спасательного ведомства, инцидент произошел во время шторма, 24 мая.
Предварительно установлено, что подросток нырнул в воду, чтобы достать упавшую обувь. Находившийся неподалеку спасатель оперативно отреагировал на происшествие и попытался вытащить из воды утопающего. Но спасти парня не удалось, в итоге и ему потребовалась помощь коллег.