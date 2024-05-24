Краснодарского вице-губернатора задержали при получении взятки

В администрацию региона он пришел в апреле 2020 года сотрудником главного управления строительства, которое возглавил в декабре следующего года. До этого 11 лет служил в вооруженных силах, окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского в Петербурге, как военный проходил повышение квалификации по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.