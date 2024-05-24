Краснодарского вице-губернатора задержали при получении взятки

Вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщают источники ТАСС и 93.ru.
По данным ТАСС, ее сумма — 1,3 млн руб. Местный портал 93.ru пишет, что Власов получил ее от застройщика.
32-летний Власов стал замгубернатора полтора года назад и курирует работу департаментов строительства (в марте—декабре 2022-го руководил им), по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции и министерство ГО и ЧС края.
В администрацию региона он пришел в апреле 2020 года сотрудником главного управления строительства, которое возглавил в декабре следующего года. До этого 11 лет служил в вооруженных силах, окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского в Петербурге, как военный проходил повышение квалификации по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.
РБК обратился за комментарием в региональные управления МВД и Следственного комитета, а также направил запрос в администрацию губернатора Краснодарского края.
За последний месяц по обвинению в получении взяток были арестованы трое высокопоставленных военных — среди них начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. По его делу взяткодателем проходит краснодарский предприниматель Лева Мартиросян, он тоже арестован.
По версии следствия, Кузнецов получил взятку, будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил России, при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии С. М. Штеменко с Мартиросяном. Последний ранее работал там, а затем занялся бизнесом в сфере гостиниц и общепита. Они были знакомы прежде, и Кузнецов решил получить взятку в обмен на его покровительство.
Кадровик организовал заключение с Мартиросяном госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Предприниматель в ответ приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре общей стоимостью свыше 30 млн руб.