Таможенники не позволили вывезти на Украину установки для сброса авиаракет

«Таможенники установили, что двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов организовали пересылку военного оборудования из России за границу. Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а дальнейшей транспортировкой в Грузию занимались иностранцы», — говорится в сообщении.