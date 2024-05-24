Таможенники не позволили вывезти на Украину установки для сброса авиаракет

«Всего изъято 12 балочных держателей, шесть из них перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные изъяты в мастерской по сборке военной продукции в Москве», — говорится в сообщении.
Мероприятия проведены сотрудниками Северо-Кавказской оперативной таможни, главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и центрального аппарата ФСБ России.
«Таможенники установили, что двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов организовали пересылку военного оборудования из России за границу. Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а дальнейшей транспортировкой в Грузию занимались иностранцы», — говорится в сообщении.
Вотношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники, совершенная организованной группой). Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.