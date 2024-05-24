Суд в Москве арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в доме старшего брата главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищениях из Пенсионного фонда России (ПФР). Уточнялось, что Магомед-Башир Калиматов раньше руководил почтовым управлением республики. Следствие ведется уже полгода, поделился собеседник издания. Руководитель преступной схемы — экс-глава Пенсионного фонда Ингушетии скрылся в Дубае, добавил он.