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Суд в Москве арестовал брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы в пятницу, 24 мая, арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Об этом сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 24 мая суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в доме старшего брата главы Ингушетии прошли обыски по делу о хищениях из Пенсионного фонда России (ПФР). Уточнялось, что Магомед-Башир Калиматов раньше руководил почтовым управлением республики. Следствие ведется уже полгода, поделился собеседник издания. Руководитель преступной схемы — экс-глава Пенсионного фонда Ингушетии скрылся в Дубае, добавил он.

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