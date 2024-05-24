Сальдо заявил о массовом сбросе воды с подконтрольной ВСУ ДнепроГЭС

«Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней. Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит», — написал Сальдо в своем Telegram-канале. Украинская областная администрация Запорожской области об открытии шлюзов плотины ГЭС не сообщала. Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах была крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы. В 2022 году мощность ДнепроГЭС достигала 1569 МВт, это наивысший показатель по Днепровскому каскаду. Станция производила более 10% суточного распределения электроэнергии Украины как по правому, так и полевому берегам Днепра.