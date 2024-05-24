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Сальдо заявил о массовом сбросе воды с подконтрольной ВСУ ДнепроГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные открыли шлюзы на плотине Днепровской ГЭС. Станция находится на подконтрольной Украине части Запорожской области. По словам Сальдо, сейчас происходит массовый сброс воды в районе плотины, существует угроза подтопления островов в дельте Днепра.

«Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней. Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит», — написал Сальдо в своем Telegram-канале. Украинская областная администрация Запорожской области об открытии шлюзов плотины ГЭС не сообщала. Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах была крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы. В 2022 году мощность ДнепроГЭС достигала 1569 МВт, это наивысший показатель по Днепровскому каскаду. Станция производила более 10% суточного распределения электроэнергии Украины как по правому, так и полевому берегам Днепра.

22 марта приостановила работы из-за сильных повреждений после российского удара. Вместе с ДнепроГЭС удары наносились по Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и другим. Президент России Владимир Путин объяснял удары ответом на украинские атаки нефтегазовых комплексов.

энергетика