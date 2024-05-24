Сальдо заявил о массовом сбросе воды с подконтрольной ВСУ ДнепроГЭС

«Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней. Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит», — написал Сальдо в своем Telegram-канале. Украинская областная администрация Запорожской области об открытии шлюзов плотины ГЭС не сообщала. Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога.
22 марта приостановила работы из-за сильных повреждений после российского удара. Вместе с ДнепроГЭС удары наносились по Трипольской ТЭС в Киевской области, Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и другим. Президент России Владимир Путин объяснял удары ответом на украинские атаки нефтегазовых комплексов.