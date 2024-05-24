ЦПВС сообщило о двух обстрелах террористами правительственных войск в Сирии

Ранее, 23 мая сообщалось, что самолеты коалиции США восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. В Министерстве обороны РФ также добавили, что в течение прошедших суток в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок.