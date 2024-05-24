ЦПВС сообщило о двух обстрелах террористами правительственных войск в Сирии

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок “Джабхат Ан-Нусра” в провинции Латакия», — заявил он.
Попов также отметил, что из-за снайперской атаки террористов из района Барза-Фаукани в провинции Латакия один сирийский военнослужащий получил ранение, а другой погиб.
«Авиация так называемой “международной антитеррористической коалиции” во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии», — добавил замруководителя.
Он отметил, что за прошедшие сутки со стороны «коалиции» в районе Эт-Танф зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей А-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C.
«Подобными действиями “коалиция” продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — заявил Попов в заключении.
Ранее, 23 мая сообщалось, что самолеты коалиции США восемь раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. В Министерстве обороны РФ также добавили, что в течение прошедших суток в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок.
Накануне, 22 мая, Попов сообщил, что за сутки было зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, и девять нарушений со стороны антитеррористической коалиции, возглавляемой США.