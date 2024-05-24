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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: РИА "Новости"

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.55 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.