Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.55 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.