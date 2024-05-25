В Петербурге за дискредитацию ВС РФ арестовали бывшего депутата

Его обвинили повторно в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Об этом 24 мая рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Юферева привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года: ему вменяется два эпизода. Бывшего депутата 16 апреля объявили в федеральный розыск, 21 мая было заочно предъявлено обвинение.
Срок меры — два месяца с исчислением срока содержания под стражей с момента задержания фигуранта на территории РФ, либо после передачи правоохранителям страны.