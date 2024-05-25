Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
В Министерстве обороны России сообщения о взрывах не комментировали.
Ранее в этот день стало известно, что в Харьковской области взрывами была повреждена железнодорожная инфраструктура.
23 мая сообщалось, что взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиме Херсоне на фоне воздушной тревоги.
Утром 23 мая глава назначенной украинскими властями городской военной администрации Роман Мрочко сообщил о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Кроме того, украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрыве в Харькове.
Позднее в тот же день глава Харькова Игорь Терехов сообщил о 10 взрывах в городе. По его словам, в результате взрывов были повреждены объект транспортной инфраструктуры, коммунальное и частное предприятия.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.