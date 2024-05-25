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Умер актер из «Морских дьяволов» Александр Ковалев

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Актер, каскадер и тренер Александр Ковалев, сыгравший в сериалах «Морские дьяволы» и «Дорожный патруль», умер в возрасте 63 лет, сообщается на странице студии каскадеров Ю-Stunt в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Reuters

«Вчера в московской больнице после плановой операции умер Александр Ковалев, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров. Светлая память», — говорится в сообщении.

Актер снимался в таких сериалах, как «Морские дьяволы», «Дорожный патруль», «Высокие ставки», «Чужой район». На его счету около 13 работ в 11 проектах.

Ковалев родился 27 ноября 1960 года. Он окончил Индустриально-педагогический техникум. Актер являлся также одним из основателей студии каскадеров Ю-Stunt.

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