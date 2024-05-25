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В Харькове прогремели повторные взрывы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Звучат повторные взрывы», — написал Синегубов.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.