Рогов прокомментировал ситуацию со сбросом воды на ДнепроГЭС

Сброс воды на ДнепроГЭС ведется через шандорные затворы, расположенные на гребне станции, а не через открытые шлюзы, как сообщалось ранее. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.