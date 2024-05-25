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Рогов прокомментировал ситуацию со сбросом воды на ДнепроГЭС

Сброс воды на ДнепроГЭС ведется через шандорные затворы, расположенные на гребне станции, а не через открытые шлюзы, как сообщалось ранее. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Источник: Комсомольская правда

«Информация об открытых противником шлюзах ДнепроГЭС во временно оккупированном нацистами городе Запорожье не соответствует действительности», — написал в Telegram-канале Рогов, уточнив, что шлюзы на плотине станции закрыты.

«Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС», — добавил Рогов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские власти начали массовый сброс воды на ДнепроГЭС, открыв все шлюзы, в зоне подтопления острова в дельте Днепра.

В марте 2024 года Владимир Рогов информировал, что после взрывов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2 и гребень плотины.

энергетика