Рогов прокомментировал ситуацию со сбросом воды на ДнепроГЭС

«Информация об открытых противником шлюзах ДнепроГЭС во временно оккупированном нацистами городе Запорожье не соответствует действительности», — написал в Telegram-канале Рогов, уточнив, что шлюзы на плотине станции закрыты.
«Вероятно, в оценке происходящего закралась неточность — шлюзы перепутали с шандорными затворками на гребне ДнепроГЭС», — добавил Рогов.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские власти начали массовый сброс воды на ДнепроГЭС, открыв все шлюзы, в зоне подтопления острова в дельте Днепра.
В марте 2024 года Владимир Рогов информировал, что после взрывов на подконтрольной Киеву территории Запорожской области поврежден машинный зал ДнепроГЭС-2 и гребень плотины.