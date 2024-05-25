Самолеты дальней авиации задействованы в учениях на юге России

«На видеоролике комплексы “Искандер-М” движутся, это носители оперативно-тактического ядерного вооружения. А то, что показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса “Кинжал”. То есть говорится о том, что “Кинжал” тоже будет иметь специальную боевую часть», — сказал Леонков.