Самолеты дальней авиации задействованы в учениях на юге России

Минобороны РФ во вторник сообщило о начале первого этапа учения по применению нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Сообщалось, что ракетные соединения ЮВО отрабатывают подготовку к пускам снаряжённых спецбоеприпасами ракет комплексов «Искандер», а также о том, что ВКС России отрабатывают снаряжение гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальной боевой частью. МО РФ также показало видеокадры учения.
«На видеоролике комплексы “Искандер-М” движутся, это носители оперативно-тактического ядерного вооружения. А то, что показывают МиГ-31 и Ту-22М3, это носители гиперзвукового комплекса “Кинжал”. То есть говорится о том, что “Кинжал” тоже будет иметь специальную боевую часть», — сказал Леонков.
«Видно, что МиГ-31 оснащен “Кинжалом”. И обратите внимание на красный цвет головного обтекателя ракеты: эта маркировка специальной боевой части, я полагаю», — добавил эксперт.
Он напомнил, что, как ранее сообщалось, бомбардировщики Ту-22М3 рассматриваются в качестве носителей ракет «Кинжал». Эксперт подчеркнул, что этот самолёт относится не к стратегической, а к дальней авиации, то есть способен действовать как раз в оперативно-тактической зоне.
«Даже называлось сколько — четыре “Кинжала” на один такой вот самолёт. И вообще Ту-22М3 рассматривался как средство боевой работы на морских ТВД, но и на сухопутных ТВД он работать тоже может», — уточнил Леонков.
Кроме того, Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в ходе специальной военной операции, запускали ракеты Х-32 и Х-22, отметил он.