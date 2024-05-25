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Суд в США оставил в силе обвинения против Алека Болдуина по делу об убийстве

Суд в США отклонил ходатайство актера Алека Болдуина о снятии обвинений в непредумышленном убийстве кинематографиста Галины Хатчинс на съемочной площадке картины «Ржавчина» в 2021 году. Об этом сообщает Reuters. В январе большое жюри суда в штате Нью-Мексико утвердило в отношении актера обвинения по этому делу. Господин Болдуин не признал вину. Его защитники назвали обвинения «фикцией».

Источник: Reuters

Reuters пишет, что в ходе слушаний 17 мая адвокаты Алека Болдуина настаивали на ложности обвинительного заключения большого жюри. Защитники утверждали, что обвинение является «фикцией» потому, что прокуроры не сообщили присяжным о допросах свидетелей и не позволили зачитать присяжным доказательства невиновности актера.

Судья Мэри Марлоу Соммер, отклонившая ходатайство о снятии обвинений, заявила, что не видит недочетов в действиях представителей стороны обвинения. По ее словам, ошибок в инструкциях присяжных и действии прокуроров нет.

Суд над Алеком Болдуином состоится 10 июля. 20 января жюри утвердило в отношении актера обвинение в непредумышленном убийстве. Во время съемок в ноябре 2023 года он выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. От полученного ранения Галина Хатчинс умерла в больнице. Актер утверждал, что он взводил курок, но не нажимал на спусковой крючок. Помощник режиссера Дэвид Холлс, который дал Алеку Болдуину пистолет с боевыми патронами, был приговорен к условному сроку и штрафу в размере $500 тыс. Отвечавшую за оружие на съемках Ханну Гутьеррес-Рид суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы.

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