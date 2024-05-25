Суд в США оставил в силе обвинения против Алека Болдуина по делу об убийстве

Reuters пишет, что в ходе слушаний 17 мая адвокаты Алека Болдуина настаивали на ложности обвинительного заключения большого жюри. Защитники утверждали, что обвинение является «фикцией» потому, что прокуроры не сообщили присяжным о допросах свидетелей и не позволили зачитать присяжным доказательства невиновности актера.
Судья Мэри Марлоу Соммер, отклонившая ходатайство о снятии обвинений, заявила, что не видит недочетов в действиях представителей стороны обвинения. По ее словам, ошибок в инструкциях присяжных и действии прокуроров нет.
Суд над Алеком Болдуином состоится 10 июля. 20 января жюри утвердило в отношении актера обвинение в непредумышленном убийстве. Во время съемок в ноябре 2023 года он выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. От полученного ранения Галина Хатчинс умерла в больнице. Актер утверждал, что он взводил курок, но не нажимал на спусковой крючок. Помощник режиссера Дэвид Холлс, который дал Алеку Болдуину пистолет с боевыми патронами, был приговорен к условному сроку и штрафу в размере $500 тыс. Отвечавшую за оружие на съемках Ханну Гутьеррес-Рид суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы.