ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки «Юг»

По его словам, в результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й и 93-й механизированных, 111-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Андреевки и Нового.