ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки «Юг»

«Противник потерял более 400 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 “Мста-Б”, 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре полевых склада боеприпасов», — сказал Астафьев.
По его словам, в результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й и 93-й механизированных, 111-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Андреевки и Нового.