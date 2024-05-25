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ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий группировки «Юг»

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки «Юг» нанесли поражение трем украинским бригадам, потери противника составили более 400 солдат, уничтожены четыре полевых склада боеприпасов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял более 400 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 “Мста-Б”, 122-миллиметровую гаубицу Д-30. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре полевых склада боеприпасов», — сказал Астафьев.

По его словам, в результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й и 93-й механизированных, 111-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Андреевки и Нового.