Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”… В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены, добавили в МО РФ.
«Получили задачу по поражению живой силы противника. По самому своему прямому назначению поддерживаем своих боевых товарищей на переднем крае. Выполнили взлет из положения, дежурство на земле, выход в район выполнения боевой задачи, выход на боевой курс на предельно малой высоте. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования с расчетными параметрами. После выполнили противоракетное маневрирование. По докладу передового авиационного наводчика, живая сила противника поражена. Задача выполнена», — приводит российское военное ведомство слова летчика Су-25 Даниила.
Кроме того, МО РФ показало видеоролик, на котором видно, как самолет готовится к вылету, разгоняется и взлетает, а затем на минимальной высоте выходит в район нанесения удара. Кроме того, показано, как ракеты попадают в цель. Также видно, как штурмовик возвращается на аэродром после выполнения задания.