Су-25 уничтожили спецтехнику ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

Кроме того, МО РФ показало видеоролик, на котором видно, как самолет готовится к вылету, разгоняется и взлетает, а затем на минимальной высоте выходит в район нанесения удара. Кроме того, показано, как ракеты попадают в цель. Также видно, как штурмовик возвращается на аэродром после выполнения задания.