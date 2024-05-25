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Российские десантники сбили украинский беспилотник «Баба-Яга»

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая — РИА Новости. Ударный FPV-дрон российских десантников группировки войск «Днепр» в воздушном бою над Херсонской областью сбил тяжелый гексакоптер-бомбардировщик украинской армии «Баба-Яга», сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Запустив с левого берега Днепра FPV-дрон для уничтожения живой силы и техники украинской армии на правом берегу, оператор российского беспилотника заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа “Баба-Яга”, который летел в направлении наших позиций для сброса мин. Оценив обстановку, оператор FPV-дрона принял решение атаковать гексакоптер противника. Набрав высоту, FPV-дрон ВДВ зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, который взорвался и упал на нашей территории, не причинив вреда российским военнослужащим и их объектам», — сообщили в военном ведомстве.

После падения коптер-бомбардировщик был найден эвакуационной группой российских десантников, которые оперативно доставили его остатки в расположение подразделений ВС РФ группировки войск «Днепр».