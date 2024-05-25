Ричмонд
+21°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 мая — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» уничтожили укрепленные замаскированные огневые позиции украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск “Днепр”, выполняя огневые задачи на передовой в зоне СВО, нанес огневое поражение выявленным замаскированным огневым позициям украинской армии на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.

Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации.

Артиллеристы круглосуточно несут службу в сложнейших условиях. Расчеты уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции, а также лодки ВСУ на правом берегу Днепра.