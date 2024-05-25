Российские военные уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра

«Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск “Днепр”, выполняя огневые задачи на передовой в зоне СВО, нанес огневое поражение выявленным замаскированным огневым позициям украинской армии на правом берегу Днепра», — сообщили в оборонном ведомстве.
Артиллеристы ведут огонь на дальность свыше 15 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восьми выстрелов в минуту. Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчеты беспилотной авиации.
Артиллеристы круглосуточно несут службу в сложнейших условиях. Расчеты уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укрепленные позиции, а также лодки ВСУ на правом берегу Днепра.