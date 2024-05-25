В Уфе произошел пожар в производственном здании на площади 700 кв. м

Уточняется, что тушение пожара осложняется планировкой здания, необходимостью вскрытия и разбора конструкций на больших площадях. В настоящее время объявлена локализация на площади 700 кв. м. В тушении пожара принимают участие 65 человек и 19 единиц техники.