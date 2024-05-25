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В Уфе произошел пожар в производственном здании на площади 700 кв. м

УФА, 25 мая. /ТАСС/. Производственное здание горит в Уфе на площади 700 кв. м, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью, 25 мая, огнеборцы МЧС России выехали на пожар по повышенному рангу по улице Степана Разина в Уфе. По прибытии пожарных установлено, что происходит горение кровли кирпичного производственного здания по всей площади. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение пожара осложняется планировкой здания, необходимостью вскрытия и разбора конструкций на больших площадях. В настоящее время объявлена локализация на площади 700 кв. м. В тушении пожара принимают участие 65 человек и 19 единиц техники.

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