В Уфе объявлен сбор на поиск двух пропавших подростков

Сегодня с 10:00 до 16:30 сбор будет проходить на проспекте Октября, 31 (парковка справка от Универмага "Уфа). Координаты места штаба: 54.751157, 55.998222.
Форма одежды: лес по погоде, удобная непромокаемая обувь. С собой: заряженный телефон, вода, перекус, горячее питье.
Нужны добровольцы, готовые выполнять задачи в природной среде. Задачи выдаются поисковым группам до 16:30.
Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжать поиски пропавших подростков. Для поисков подростков необходим эхолот.
Рассказать об информации, которая поможет в поиске пропавших подростков, можно по номерам 102 или 112.