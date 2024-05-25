Украине предрекли обвал фронта

Он назвал режим Владимира Зеленского нелегитимным. Кроме того, Рогов заявил, что окружение президента Украины обогащается на войне, а уровень коррупции является запредельным. По его словам, желающих воевать за этот режим становится все меньше. Рогов считает, что усиление раскола в украинской армии может привести к массовой сдаче в плен украинских солдат, проседанию и даже обвалу фронта.