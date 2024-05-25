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Украине предрекли обвал фронта

Усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к обвалу фронта. Такое мнение выразил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

Источник: Reuters

Он назвал режим Владимира Зеленского нелегитимным. Кроме того, Рогов заявил, что окружение президента Украины обогащается на войне, а уровень коррупции является запредельным. По его словам, желающих воевать за этот режим становится все меньше. Рогов считает, что усиление раскола в украинской армии может привести к массовой сдаче в плен украинских солдат, проседанию и даже обвалу фронта.

В ночь на 25 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич заявил, что с помощью сброса воды из плотины на ДнепроГЭС украинские войска пытаются замедлить успехи ВС РФ.

Генштаб Вооруженных сил Украины признал потери позиций восточнее Евгеньевки на Покровском направлении.