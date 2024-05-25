В Челябинске в ДТП попала бригада скорой медпомощи, пострадали 2 человека

В Челябинске в дорожно-транспортное происшествие попала бригада скорой медпомощи — пострадали два фельдшера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы вечером 24 мая.
Карета СМП с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом направлялась по Комсомольскому проспекту в сторону улицы Молдавская. Когда спецтранспорт пересекал перекресток на красный сигнал светофора, несколько машин остановились, чтобы пропустить, один из водителей продолжил движение по улице 40-летия Победы в сторону улицы Бейвеля, произошло столкновение. От удара автомобиль медиков отбросило на так называемый островок безопасности.
По официальным данным, ДТП зафиксировано у дома 103 по Комсомольскому проспекту: столкнулись Ford Transit (автомобиль СМП) и Lada Largus, за рулем которых находились мужчины 1981 и 1969 годов рождения соответственно.
«После чего Ford Transit совершил наезд на три препятствия, повредив их. В результате пострадали два пассажира спецтранспорта», — прокомментировали в городской Госавтоинспекции.
По уточненным данным экстренных служб, травмы получили фельдшеры, их пациент не пострадал.