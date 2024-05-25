В Челябинске в ДТП попала бригада скорой медпомощи, пострадали 2 человека

Карета СМП с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом направлялась по Комсомольскому проспекту в сторону улицы Молдавская. Когда спецтранспорт пересекал перекресток на красный сигнал светофора, несколько машин остановились, чтобы пропустить, один из водителей продолжил движение по улице 40-летия Победы в сторону улицы Бейвеля, произошло столкновение. От удара автомобиль медиков отбросило на так называемый островок безопасности.