«На ореховском направлении соединения и воинские части группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады, 103-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады национальной гвардии Украины в районах Нестерянки, Новоданиловки и Покровского», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».
По итогу, продолжил Кодрян, украинская армия потеряла до 40 своих бойцов, а также лишилась двух автомобилей, трех 155-миллиметровых гаубиц М777 и одной 122-миллиметртвой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика».
Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что военнослужащие Южной группировки российских войск нанесли поражение трем бригадам ВСУ. Потери противника составили до 400 солдат, также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.