Ричмонд
+21°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на ореховском направлении

Военнослужащие группировки российских войск «Днепр» нанесли удары по трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшили положение на ореховском направлении. Об этом 25 мая сообщил представитель группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Источник: РИА "Новости"

«На ореховском направлении соединения и воинские части группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады, 103-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады национальной гвардии Украины в районах Нестерянки, Новоданиловки и Покровского», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

По итогу, продолжил Кодрян, украинская армия потеряла до 40 своих бойцов, а также лишилась двух автомобилей, трех 155-миллиметровых гаубиц М777 и одной 122-миллиметртвой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гвоздика».

Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что военнослужащие Южной группировки российских войск нанесли поражение трем бригадам ВСУ. Потери противника составили до 400 солдат, также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.