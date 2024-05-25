Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на ореховском направлении

«На ореховском направлении соединения и воинские части группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады, 103-й бригады территориальной обороны, 15-й бригады национальной гвардии Украины в районах Нестерянки, Новоданиловки и Покровского», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».