В Уфе ликвидировали пожар на площади 700 квадратных метров

По информации ведомства, огонь вспыхнул ночью, 25 мая. Когда спасатели прибыли, они увидели, что все здание охвачено пожаром. Площадь повреждений оценивается в 700 квадратных метров. Уточняется, что пострадавших при пожаре нет.