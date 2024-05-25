В Уфе ликвидировали пожар на площади 700 квадратных метров

В Уфе на улице Степана Кувыкина произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, огонь вспыхнул ночью, 25 мая. Когда спасатели прибыли, они увидели, что все здание охвачено пожаром. Площадь повреждений оценивается в 700 квадратных метров. Уточняется, что пострадавших при пожаре нет.
— Тушение пожара осложнялась сложной планировкой здания и необходимости вскрытия и разбора конструкций на значительно больших площадях, — рассказали в ведомстве.
На данный момент неизвестно, что стало причиной пожара. На место выехала лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС для отбора проб воздуха.