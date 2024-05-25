Мошенники выманили почти 4 млн рублей у учительницы из Хабаровского края

Учительница из Николаевского района Хабаровского края стала жертвой мошенников, которые украли у неё почти 4 миллиона рублей. Аферисты напугали женщину уголовной статьёй и заставили набрать кредитов, сообщила районная администрация со ссылкой на местный ОМВД.
58-летняя жительница Николаевска-на-Амуре, работающая учителем начальных классов, обратилась в полицию 22 мая. Как рассказала педагог, на этой неделе ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка РФ. Он заявил, что от имени женщины кто-то пытается перевести средства на счёт запрещённой в России организации.
Спустя время учительнице позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Чтобы не попасть под статью, заверил он, нужно взять кредиты и положить деньги на безопасный счёт в банке, что потерпевшая и сделала. Всего она оформила четыре займа на общую сумму 3 миллиона 485 тысяч рублей и отдала её мошенникам.
По факту хищения средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Городская прокуратура попросила нижнеамурцев обратить внимание на инцидент и не отправлять деньги аферистам ни при каких условиях.