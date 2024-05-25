Мошенники выманили почти 4 млн рублей у учительницы из Хабаровского края

Спустя время учительнице позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Чтобы не попасть под статью, заверил он, нужно взять кредиты и положить деньги на безопасный счёт в банке, что потерпевшая и сделала. Всего она оформила четыре займа на общую сумму 3 миллиона 485 тысяч рублей и отдала её мошенникам.