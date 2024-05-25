Мужчина и его собака пострадали от нападения пса бойцовской породы в Перми

«Пёс светло-коричневого цвета, достаточно крупный кобель. Хозяин пил пиво за столиком, на команды “стоять” его пес не реагировал. Только после того, как мужчина осознал, что пёс неуправляемый, он побежал за ним, крича, что его пёс добрый, что это только щенок, и ему 6 месяцев», — рассказала пермячка.