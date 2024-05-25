Мужчина и его собака пострадали от нападения пса бойцовской породы в Перми

Пермяк и его собака пострадали от нападения пса бойцовской породы 24 мая около 20:30 в лесу в микрорайоне Пролетарском, сообщает супруга пострадавшего мужчины в группе «Пролетарка. Пермь» в соцсети.
По словам женщины, агрессивная собака была без намордника и поводка, но в шлейке.
«Пёс светло-коричневого цвета, достаточно крупный кобель. Хозяин пил пиво за столиком, на команды “стоять” его пес не реагировал. Только после того, как мужчина осознал, что пёс неуправляемый, он побежал за ним, крича, что его пёс добрый, что это только щенок, и ему 6 месяцев», — рассказала пермячка.
Когда мужчина спасал свою собаку от напавшего пса, бойцовский пёс покусал и его. Сейчас, по словам женщины, у собаки серьёзно ранен загривок, у её мужа прокусаны пальцы.
«Хозяин сбежал с собакой, направился в район Окуловского или Сочинской. На мою просьбу оставить номер телефона, он крикнул, что не помнит его», — добавила пермячка.
«Хозяин, если ты не выйдешь на связь, я дам делу ход и напишу заявление в соответствующие органы», — предупреждает пермячка.
В комментариях к сообщению местные жители сообщали, что не так давно тоже видели, как в лесу за остановкой Докучаева мужчина спускал с поводка собаку бойцовской породы коричневого окраса. Пёс тоже был без намордника.