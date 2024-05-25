В Железногорске разыскивают водителя, сбившего 7-летнего ребенка

Авария произошла возле торгового центра на проспекте Ленинградский, 1 Б. Школьница вышла на парковочный проезд. Водитель двигался по нему и наехал на ребенка. Он не остановился и не оказал помощь пострадавшей, не вызвал скорую помощь, не сообщил в полицию о произошедшем, а сразу скрылся. Предположительно, он был на белом седане иностранного производства.