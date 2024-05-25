В Железногорске разыскивают водителя, сбившего 7-летнего ребенка

В Железногорске разыскивают водителя, который 24 мая около 19:15 сбил 7-летнюю девочку на парковке и скрылся с места аварии. Ребенка с серьезными травмами увезли в больницу с места происшествия.
Авария произошла возле торгового центра на проспекте Ленинградский, 1 Б. Школьница вышла на парковочный проезд. Водитель двигался по нему и наехал на ребенка. Он не остановился и не оказал помощь пострадавшей, не вызвал скорую помощь, не сообщил в полицию о произошедшем, а сразу скрылся. Предположительно, он был на белом седане иностранного производства.
Автополицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося и разыскивают водителя. Пока на него завели административное дело за оставление места ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев происшествия и поделиться информацией о нем, разыскиваемом водителе, его транспорте по телефонам 102, 74−58−5.