Началась полная эвакуация жителей Талдыколя

«Накануне из-за повышения уровня воды в реке Жайык произошло подтопление подъездной дороги в населенный пункт. Для оповещения сельчан используют сиренно-речевые устройства. Ситуация под контролем».
Как пояснили в оперативно штабе региона по ЧС, решение о полной эвакуации принято в целях обеспечения безопасности жителей в связи с усилением угрозы затопления..
Жители будут размещены в эвакопункте на базе общежития № 1 Атырауского университета имени Х. Досмухамедова. Наряду с этим, по желанию могут поселиться у родственников..
«Для обеспечения безопасности в село Талдыколь стянуты 59 военнослужащих, 17 сотрудников МЧС и специальная техника. Как уже сообщали ранее, 207 жителей Талдыколя были эвакуированы в Атырау, еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников. В настоящее время в связи с возникшей угрозой селу Талдыкол проводится полная эвакуация остальных 255 жителей данного села», — сообщили в оперативном штабе.
Всего в селе Талдыколь проживает около 1,2 тысячи человек.