Началась полная эвакуация жителей Талдыколя

«Для обеспечения безопасности в село Талдыколь стянуты 59 военнослужащих, 17 сотрудников МЧС и специальная техника. Как уже сообщали ранее, 207 жителей Талдыколя были эвакуированы в Атырау, еще 422 человека по своему желанию разместились у родственников. В настоящее время в связи с возникшей угрозой селу Талдыкол проводится полная эвакуация остальных 255 жителей данного села», — сообщили в оперативном штабе.