Ехал по встречной: в Приморье расследуют смертельную аварию с участием мотоциклиста

Напомним, ранее мы писали о том что в Приморье на трассе Раздольное — Хасан 34-летний автомобилист за рулем Toyota Ractis пересек сплошную линию разметки и оказался на встречной полосе, где врезался в Nissan Tiida. От столкновения погиб сам автомобилист и 70-летняя женщина пассажир, находившаяся во второй машине.