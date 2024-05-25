Ехал по встречной: в Приморье расследуют смертельную аварию с участием мотоциклиста

В Пограничном округе в Приморье полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. От столкновения с автомобилем погиб мотоциклист, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по краю.
Как рассказали в ведомстве, авария случила на 12 километре трассы «Гродеково — Богуславка — Нестеровка». По предварительной информации, ночью водитель Roliz 350 ехал по встречной полосе, где столкнулся с Mazda MPV.
Напомним, ранее мы писали о том что в Приморье на трассе Раздольное — Хасан 34-летний автомобилист за рулем Toyota Ractis пересек сплошную линию разметки и оказался на встречной полосе, где врезался в Nissan Tiida. От столкновения погиб сам автомобилист и 70-летняя женщина пассажир, находившаяся во второй машине.
Еще одного водителя доставили в больницу, однако он скончался в медицинском учреждении.