Двое подозреваемых в терроризме гражданина Таджикистана задержаны в Минске

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о задержании в Минске двух граждан Таджикистана, которые подозреваются в терроризме, пишет БелТА.
Как заявила, официальный представитель МВД Наталья Сахарчук, двое граждан Таджикистана готовили теракт у себя на родине. Подозреваемых в терроризме задержали в Минске сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа.
Фигуранты подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана.
Задержанных иностранцев передали сотрудникам УБОП МВД Таджикистана.