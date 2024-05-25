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Двое подозреваемых в терроризме гражданина Таджикистана задержаны в Минске

МВД Беларуси: задержаны два гражданина Таджикистана, подозреваемые в терроризме.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о задержании в Минске двух граждан Таджикистана, которые подозреваются в терроризме, пишет БелТА.

Как заявила, официальный представитель МВД Наталья Сахарчук, двое граждан Таджикистана готовили теракт у себя на родине. Подозреваемых в терроризме задержали в Минске сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа.

Фигуранты подозреваются в подготовке совершения терактов на территории Таджикистана.

Задержанных иностранцев передали сотрудникам УБОП МВД Таджикистана.