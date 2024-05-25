В лобовом столкновении в Пермском крае погибла девушка

— Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22.30 на автодороге Кунгур-Соликамск, — сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. — В направлении города Березники двигался автомобиль Лада Гранта, под управлением 22-летней женщины. На 277 км. автодороги она не справилась с управлением и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Тойота. Иномаркой управлял 36-летний водитель.