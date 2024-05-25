Водителя главы минздрава Башкирии приговорили к двум годам в колонии-поселении

Двое супругов — 57-летний мужчина и 69-летняя женщина — из «Ларгуса» погибли на месте происшествия. Еще трое человек, среди которых сам Гиндуллин и его начальник Айрат Рахматуллин, — получили травмы. Позже из местной больницы начальника и водителя доставили в Уфу. У главы минздрава РБ диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму. К работе он смог приступить только спустя месяц после резонансной аварии.