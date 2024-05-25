Водителя главы минздрава Башкирии приговорили к двум годам в колонии-поселении

В Башкирии вынесли приговор водителю министра здравоохранения РБ Иреку Гиндуллину.
29 декабря прошлого года г-н Гиндуллин стал виновником серьезной автомобильной аварии, в которой погибли супруги, находившиеся во встречной машине. В злополучный для себя день водитель главы башкирского минздрава Айрата Рахматуллина торопился вместе с министром вернуться в Уфу.
Министр здравоохранения находился в рабочей поездке на северо-востоке региона. На автодороге Караидель — Бирск в Караидельском районе в условиях плохой видимости Ирек Гиндуллин, управлявший служебным автомобилем «Тойота Камри», пошел на обгон. Но не сумел правильно оценить дорожную обстановку, и столкнулся с «Ладой Ларгус», задев еще и «Ладу Гранту».
Двое супругов — 57-летний мужчина и 69-летняя женщина — из «Ларгуса» погибли на месте происшествия. Еще трое человек, среди которых сам Гиндуллин и его начальник Айрат Рахматуллин, — получили травмы. Позже из местной больницы начальника и водителя доставили в Уфу. У главы минздрава РБ диагностировали закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму. К работе он смог приступить только спустя месяц после резонансной аварии.
Против Ирека Гиндуллина возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. Свою вину обвиняемый признал сразу. Он прокомментировал, что совершил роковой обгон, потому что «долго шел в колонне и торопился вернуться в Уфу».
В первые же дни он связался с семьей погибших и выразил свои соболезнования, а позже выплатил родственникам компенсацию в 700 тысяч рублей.
Тем не менее, Караидельский межрайонный суд признал Ирека Гиндуллина виновным и приговорил к двум годам в колонии-поселении. Однако осужденный водитель не согласился с приговором и намерен его обжаловать, ссылаясь на то, что один воспитывает двух малолетних детей.