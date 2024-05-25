300 часов обязательных работ за снятие порчи получил приморец

Житель Арсеньева приехал в пгт. Новошахтинский, чтобы найти квартиру для аренды. Гуляя по поселку, он встретил пожилую женщину, спросил, где можно найти доску объявлений. В какой-то момент во время беседы он сказал собеседнице, что на нее навели порчу, которая влияет на ее здоровье.