300 часов обязательных работ за снятие порчи получил приморец

Михайловский районный суд вынес приговор 28-летнему мошеннику, обманувшему пожилую женщину. Мужчина заявил, что у жительницы Приморья есть порча, за снятие которой та отдала обманщику деньги и золотое кольцо, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы края.
Житель Арсеньева приехал в пгт. Новошахтинский, чтобы найти квартиру для аренды. Гуляя по поселку, он встретил пожилую женщину, спросил, где можно найти доску объявлений. В какой-то момент во время беседы он сказал собеседнице, что на нее навели порчу, которая влияет на ее здоровье.
Испуганная женщина поверила незнакомцу и согласилась на обряд, который мужчина провел в ее доме. За свой «ритуал» приморец потребовал деньги и получил 5000 тысяч рублей и золотое кольцо. Перед тем как уйти он попросил 41 день никому не рассказывать о случившемся.
В качестве наказания по уголовному делу по статье 159 УК РФ приморцу назначали наказание — 300 часов обязательных работ. Все имущество мужчина вернул пострадавшей.