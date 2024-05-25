За день шесть омичей пострадали в авариях

В Омской области сотрудники полиции за минувшие сутки составили 533 протокола за нарушения правил ПДД. Всего за день в регионе зафиксировали пять аварий, жертвами которых стали шесть человек.
Из 553 протоколов нарушения правил ПДД сотрудники полиции выявили: 16 водителей в нетрезвом состоянии, 33 нарушения правил ПДД, допущенных пешеходами, 13 нарушений правил перевозки детей, 8 проездов на красный сигнал светофора, а также 22 нарушения правил проезда пешеходного перехода.
Ранее мы писали, что в Омске автобус вылетел на встречку и едва не столкнулся с легковушкой.