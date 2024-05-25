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В Уфе 7-летний велосипедист угодил под колеса «КамАЗа»

Вчера, 24 мая, около 15:00 напротив дома по улице Глазовская, 58-летний водитель автомобиля «КамАЗ» сбил 7-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

В результате аварии ребенок получил травмы головы. Его госпитализировали. Сейчас по факту ДТП начато административное разбирательство.