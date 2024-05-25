В Уфе 7-летний велосипедист угодил под колеса «КамАЗа»

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
В результате аварии ребенок получил травмы головы. Его госпитализировали. Сейчас по факту ДТП начато административное разбирательство.
Вчера, 24 мая, около 15:00 напротив дома по улице Глазовская, 58-летний водитель автомобиля «КамАЗ» сбил 7-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде.
Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
В результате аварии ребенок получил травмы головы. Его госпитализировали. Сейчас по факту ДТП начато административное разбирательство.