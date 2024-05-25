Сильный ветер сорвал кровлю со здания школы в Краснодаре

В своём Телеграм-канале мэр рассказал, что инцидент случился до проведения линейки по случаю последнего звонка. Сейчас с ситуацией уже разбираются полицейские и спасатели. Также в школе работают врачи, они оказывают помощь пострадавшим в инциденте. Кто именно получил травмы, не уточняется.