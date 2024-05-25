В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Более десяти детей пострадали в одной из школ Краснограда, где сильный ветер сорвал крышу, сообщили в краевой прокуратуре.
«Из-за сильного порыва ветра произошел срыв кровельного покрытия крыши, в результате чего пострадало около 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести», — говорится в релизе.
Инцидент произошел в 08:18 на территории школы № 29 на улице Рылеева. Точное количество пострадавших устанавливается, добавили в надзорном ведомстве.
Как уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов, ЧП случилось перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка.
Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В городе действует штормовое предупреждение по ураганному ветру, его порывы достигают 35 метров в секунду.