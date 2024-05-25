Заместителя главного врача воронежской поликлиники № 3 отправили под домашний арест

В пятницу, 24 мая, Ленинский районный суд избрал меру пресечения в отношении заместителя главного врача по медицинской профилактике Воронежской городской поликлиники № 3 Людмилы Лимаревой. Медицинского работника подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. рублей. Постановление следователя рассматривалось на закрытом судебном заседании. Людмилу Лимареву отправили под домашний арест на два месяца — до 22 июля включительно, сообщается на сайте суда. Фигурантке уголовного дела запрещено:
- выходить за пределы жилого помещения без разрешения следователя;
- общаться с участниками уголовного дела, за исключением ее адвоката и следователя;
- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом. Исключения — необходимость вызова скорой помощи или обращения в медицинские учреждения, вызовы сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, общение с сотрудниками контролирующего органа и следователем при информировании контролирующего органа о каждом таком звонке.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, заместитель главврача за 100 тыс. рублей оформила фиктивные документы, на основании которых была присвоена группа инвалидности. В противоправном деянии замешаны и другие должностные лица, на данный момент их личности не установлены.
Ранее Советский районный суд Воронежа вынес приговор исполняющей обязанности заведующего кафедрой теории и методики гимнастики и адаптивной физической культуры Воронежской государственной академии спорта Тамаре Бегидовой. Профессор получила от трех студентов взятки по 20 тыс. рублей за выполнение выпускных квалификационных работ, оформление отзывов, обеспечение допуска и успешной защиты.