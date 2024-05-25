Заместителя главного врача воронежской поликлиники № 3 отправили под домашний арест

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, заместитель главврача за 100 тыс. рублей оформила фиктивные документы, на основании которых была присвоена группа инвалидности. В противоправном деянии замешаны и другие должностные лица, на данный момент их личности не установлены.