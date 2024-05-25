Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе в Ванадзоре

«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредусмотренную посадку в Ванадзоре», — написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Он отметил, что дальнейшую поездку продолжит на машине. Однако Пашинян не уточнил, куда именно направляется.