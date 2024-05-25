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Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе в Ванадзоре

Вертолет, на борту которого находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершил экстренную посадку на стадионе в городе Ванадзор, сообщает газета «Айкакан жаманак». Как сообщил сам Пашинян, экстренная посадка была обусловлена плохими погодными условиями. Сам премьер-министр не пострадал.

«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредусмотренную посадку в Ванадзоре», — написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Он отметил, что дальнейшую поездку продолжит на машине. Однако Пашинян не уточнил, куда именно направляется.

Согласно предварительной информации газеты «Айкакан жаманак», глава правительства Армении направлялся в город Ташир на границе с Грузией. По сведениям «Sputnik Армения», Пашинян направлялся в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована граница.