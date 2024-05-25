Пожар на стройплощадке потушили в Екатеринбурге

Огонь начал быстро распространяться, подбираясь к складу самокатов. Работники пытались самостоятельно потушить возгорание, но им это не удалось. На место вызвали пожарных.
Прибывшее пожарно-спасательное подразделение обнаружило, что горят автомобильные покрышки и мусор на стройплощадке.
«Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Горение было оперативно ликвидировано», — рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
Как сообщалось ранее, 24 мая в Екатеринбурге произошел пожар в складском помещении на улице Высоцкого. Горело оборудование. Из здания эвакуировали 200 человек. Пострадавших нет.