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Пожар на стройплощадке потушили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ случился пожар на строительной площадке, расположенной по адресу: ул. 40 лет Комсомола, 35.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Огонь начал быстро распространяться, подбираясь к складу самокатов. Работники пытались самостоятельно потушить возгорание, но им это не удалось. На место вызвали пожарных.

Прибывшее пожарно-спасательное подразделение обнаружило, что горят автомобильные покрышки и мусор на стройплощадке.

«Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Горение было оперативно ликвидировано», — рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, 24 мая в Екатеринбурге произошел пожар в складском помещении на улице Высоцкого. Горело оборудование. Из здания эвакуировали 200 человек. Пострадавших нет.

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