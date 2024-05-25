Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

РЛС «Воронеж» в Армавире Краснодарского края поставили на боевое дежурство в 2013 году. Ее разработали в НПК «НИИДАР» (Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи) при участии «РТИ им. Минца». На открытии станции присутствовал президент России Владимир Путин. «РЛС способна засечь даже самую малозаметную цель, в доли секунды обнаружить пуски ракет разных типов за сотни и даже за тысячи километров от наших границ», — сказал он тогда.