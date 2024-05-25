В Гусевском районе фура протаранила дорожное ограждение и перевернулась

ДТП произошло в пятницу, 24 мая, в 18:20 на 131 км 400 м трассы Калининград — (от Борисово) — Знаменск — Озёрск — Гусев — Неман — Добровольск. Управляя DAF, водитель 1982 года рождения выбрал небезопасный скоростной режим и врезался в ограждение, после чего автомобиль перевернулся на левую сторону. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен на машине скорой помощи в БСМП Калининграда.