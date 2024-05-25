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Автомобилистов в Крыму предупредили о задымлении трассы

В районе крымского поселка Прибрежное Сакского района возникло задымление трассы. Водителей просят двигаться в объезд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Задымление участка автодороги возникло из-за пожара в поселке Прибрежное. Там пожарные тушат огонь в одном из коттеджей. Однако сильный ветер уносит дым на оживленную дорогу. В связи с этим трафик на участке ограничен.

«Объезд участка возможен через село Вересаево Сакского района», — написал министр.

Железнодорожный транспорт на этом участке работает в обычном режиме.

В Крыму второй день действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. На полуострове сохраняется высокая пожарная опасность. Аварийные службы работают в режиме повышенной готовности. У берегов полуострова бушует шторм. Ветреная погода, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца недели.

пожары