Медики рассказали о состоянии школьников, пострадавших в Краснодаре

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Среди пострадавших из-за сорвавшейся кровли в школе Краснодара нет пациентов в тяжёлом состоянии, у детей в основном порезы и ссадины, сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов в Telegram-канале.
Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе № 29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, сообщалось, что в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«В результате инцидента пострадали 10 детей, тяжёлых среди них нет: в основном порезы и ссадины. Работает 5 бригад СМП. Пациенты доставлены в медучреждения Краснодара для решения вопроса о необходимости в дальнейшей госпитализации. Лечебная и диагностическая помощь оказывается в полном объёме», — написал Филиппов.
Как уточнили РИА Новости в краевом Минздраве, министерство считает именно тех пострадавших, кто обратился за медпомощью.