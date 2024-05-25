Медики рассказали о состоянии школьников, пострадавших в Краснодаре

Ранее мэр краевой столицы Евгений Наумов информировал о том, что в школе № 29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, сообщалось, что в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.