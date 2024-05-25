Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Джизакской области при столкновении Lacetti с пассажирским автобусом погиб человек

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Шараф-Рашидовском районе Джизакской области произошла авария, в которой автомобиль Lacetti столкнулся с автобусом. В результате один человек погиб, двое госпитализированы с травмами, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы УБДД УВД Джизакской области, ДТП произошло сегодня 25 мая около 09:15 на 979-м километре автодороги М-39 Ташкент — Термез.

21-летний водитель Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В Lacetti также находились двое пассажиров, в результате аварии 21 летний пассажир скончался. Водитель и второй пассажир с различными травмами были доставлены в больницу. Сообщается, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

В ведомстве опровергли, ранее распространившуюся информацию о том, что в ДТП погибли выпускники школы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.