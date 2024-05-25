В Джизакской области при столкновении Lacetti с пассажирским автобусом погиб человек

21-летний водитель Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В Lacetti также находились двое пассажиров, в результате аварии 21 летний пассажир скончался. Водитель и второй пассажир с различными травмами были доставлены в больницу. Сообщается, что водитель и пассажиры автобуса не пострадали.