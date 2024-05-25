Опубликовано видео со школы Краснодара, где пострадали 12 детей

Следователи опубликовали оперативное видео (6+) с крыши школы Краснодара, где оторвало часть кровли. В результате произошедшего пострадали 12 детей, точное количество раненых устанавливается. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.
Напомним, инцидент произошел около 8 часов утра в школе № 29 на улице Рылеева. В связи с погодными условиями сильный ветер сорвал часть кровли крыши образовательного учреждения. На крыше, и на земле работают спасатели, задействованы 29 человек и девять единиц техники.
Как ранее сообщало информагентство, следственный отдел по Западному округу г. Краснодара СУ СК России по краю организовал до следственную проверку, которая находится на контроле прокуратуры.