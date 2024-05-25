В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе

Ранее Наумов информировал о том, что в школе № 29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.