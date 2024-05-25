Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, госпитализированы, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в Telegram-канале.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ранее Наумов информировал о том, что в школе № 29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В свою очередь министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил о 10 пострадавших детях, среди которых нет тяжелых пациентов — у них в основном порезы и ссадины.

«Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от лёгкой до средней», — написал Наумов.

Он добавил, что остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.

образование
несчастный случай