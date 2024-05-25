В Краснодаре пять детей госпитализировали после падения кровли в школе

Ранее Наумов информировал о том, что в школе № 29 по ул. им. Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка, есть и пострадавшие. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов 18 минут, в результате пострадало порядка 12 детей, которые получили осколочные ранения различной степени тяжести. При этом точное количество пострадавших ещё устанавливается. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В свою очередь министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил о 10 пострадавших детях, среди которых нет тяжелых пациентов — у них в основном порезы и ссадины.
«Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от лёгкой до средней», — написал Наумов.
Он добавил, что остальных учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой.